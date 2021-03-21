На модернизацию первичного звена здравоохранения в Мурманской области выделят 720 млн руб.

ТАСС, 21 марта. Власти Мурманской области направят свыше 720 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения региона в 2021 году. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"В 2021 году более 720 млн рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В регионе разработана пятилетняя программа развития первичного звена здравоохранения с общим объемом финансирования в 4 млрд рублей. Она направлена на приближение медпомощи к месту жительства пациентов, оснащение учреждений необходимым оборудованием и устранение кадрового дефицита. В рамках программы планируется строительство 16 объектов - девяти модульных ФАПов, шести амбулаторий и одной поликлиники, а также реконструкция и капремонты более 20 объектов медорганизаций и их структурных подразделений. Для дооснащения учреждений будет закуплено 775 единиц медоборудования. Кроме того, запланировано приобретение 137 автомобилей для обеспечения транспортной доступности медицины для всех групп населения, включая маломобильные. Транспорт будет использоваться как для доставки пациентов в медицинские организации, так и для посещения пациентов медслужбой на дому. На развитие системы здравоохранения области в 2021 году в целом планируется направить 9 млрд рублей.

В 2019 и 2020 годах расходы на здравоохранение регионе в общей сложности составили 20 млрд 97,5 млн рублей. Открыты Центр репродуктивных технологий "Эмбрилайф" в Мурманске, кабинет гемодиализа в Кандалакше, кабинеты стресс-ЭХО в Мончегорске и Мурманске и генно-инженерной терапии в детской клинической больнице, отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям и первичное онкологическое отделение в Кандалакше и Мурманске.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" улучшены условия и созданы новые возможности для современной доступной диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повысилось качество оказания медуслуг для детей. Преобразования коснулись 13 медицинских учреждений в девяти муниципалитетах. В 2020 году в регионе стартовал пилотный проект по лекарственному обеспечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.