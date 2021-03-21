СМИ: финский кабмин готовится ввести ограничения на передвижение из-за пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Финляндии готовит специальный закон, который позволит ввести в отдельных регионах страны обязательное ношение защитных масок и ограничения на передвижение из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat .

По сведениям источников издания, правительство планирует представить новый закон в начале следующей недели, он может вступить в силу в течение семи дней после того, как будет передан в парламент.

Новые ограничения коснутся тех мест, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией, - нескольких городов столичного региона, включая Хельсинки, а также города Турку. Меры должны будут действовать круглосуточно, в то же время жителям этих городов будут разрешены, в частности, прогулки на улице. Срок действия ограничений, согласно законопроекту, может составить до трех недель. По мнению оппозиции, у властей могут возникнуть сложности с тем, каким образом они будут контролировать соблюдение ограничений.

По данным медиков, ситуация с распространением коронавируса в Финляндии продолжает ухудшаться, с 8 марта по 28 марта в стране объявлен трехнедельный жесткий карантин. Число случаев заражения увеличилось за сутки на 520 и достигло 71 643. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в Финляндии умерли 805 человек. Самое большое число случаев инфицирования за 24 часа было зафиксировано 14 марта - 863.

С 19 марта по 13 мая прошлого года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции гражданам государств, в которых число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

Граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 17 апреля.