В Ингушетии собрали 5 млн рублей для ребенка с редким генетическим заболеванием из КБР

МАГАС, 21 марта. /ТАСС/. Более 5 млн рублей собранли в Ингушетии на лечение мальчика со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил в своем Instagram карачаево-черкесский благотворительный фонд "Территория милосердия", который занимается сбором средств.

"За четыре неполных дня в Ингушетии нам совместно с ингушским благотворительным фондом "Тешам" удалось собрать 5 080 000 рублей для Адама Нагоева, у которого тяжелая форма СМА, для его лечения необходим препарат стоимостью 150 млн рублей. Благодаря сборам, проведенным ранее в КЧР и КБР, мы смогли собрать большую часть суммы. Сбор велся на улицах городов республики, в последний день с нашими волонтерами встретились первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов и представители партии "Единая Россия", которые передали в фонд средства", - говорится в сообщении.

Как пояснила в воскресенье пресс-служба реготделения партии, сбор находится в статусе срочного, инъекцию препарата необходимо ввести ребенку до достижения двух лет, сейчас Адаму Нагоеву один год и 10 месяцев. "Приятно, когда неравнодушные к чужой проблеме люди сплоченно стараются помочь. Я понимаю, что задача сложная, но тем не менее верю в то, что все-таки получится достичь необходимого результата и нужная сумма будет собрана", - передает пресс-служба слова Илезова.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.