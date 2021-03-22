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Синоптики 22 марта прогнозируют в Москве облачную погоду с температурой до плюс 3 градусов

В столичном регионе объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками, местами гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус шести градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус одного до плюс четырех градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до девяти градусов мороза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до 11:00 мск 23 марта из-за гололедицы и до 00:00 мск 23 марта из-за ветра. В Подмосковье желтый уровень опасности объявлен до 20:00 мск 22 марта из-за ветра и до 11:00 мск 23 марта из-за гололедицы.

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