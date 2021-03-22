Красноярец установил новый мировой рекорд по подтягиванию на перекладине

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Красноярский спортсмен Николай Каклимов установил новый мировой рекорд по подтягиванию на перекладине, подтянувшись за шесть часов 4 098 раз. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

"Каклимов установил очередной мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. За шесть часов он подтянулся 4 098 раз, что на 213 повторений больше, чем у чеха Яна Кареса - предыдущего рекордсмена в этой категории. Все выступление Каклимова фиксировалось на видеокамеру, и запись будет отправлена в Книгу рекордов Гиннесса", - сообщили в минспорте.

В 59 лет Николай Каклимов является обладателем нескольких мировых рекордов. Ему принадлежат лучшие результаты в 12-часовом подтягивании (4 989 раз) и в 24-часовом (7345).