В Волгограде начали проектирование работ после обрушения фронтона военного памятника

ВОЛГОГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Эксперты специализированной компании утром в понедельник приступили в Волгограде к проектированию противоаварийных работ после частичного обрушения на прошлой неделе из-за сильного ветра фронтона исторической мельницы Гергардта, сообщил ТАСС директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

Руины мельницы были оставлены по состоянию на 1943 год как памятник изуродованному войной Сталинграду, героизму его защитников. Объект архитектурно и композиционно является одним целым с музеей-панорамой "Сталинградская битва".

"В рамках первоочередных работ, связанных с частичным осыпанием южного фронтона мельницы Гергардта, экспертами специализированной организации обследованы конструкции фронтона. С сегодняшнего дня специалисты начали подготовку проекта противоаварийных работ", - сказал Дементьев.

Директор отметил, что сейчас стоит задача "не допустить или хотя бы контролировать дальнейшие процессы по фронтону мельницы". "Должен быть подготовлен проект на противоаварийные работы, заключен договор на выполнение работ подрядной организацией, которые начнутся после разрешения органа охраны региона", - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству музеем-заповедником совместно с Волгоградским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры была направлена заявка с просьбой включить объект культурного наследия руины мельницы - в долгосрочную программу консервации объектов культурного наследия народов РФ. После проведения консервации руин мельницы они простоят еще достаточно длительный период.

Само здание было построено в 1904 году немцем Гергардтом, в нем располагалась паровая мельница. После революции она стала носить имя секретаря коммунистической ячейки К. Н. Грудинина, погибшего от рук белогвардейцев в 1922 году. На мраморной мемориальной доске объекта выбит текст: "Руины мельницы им. К. Н. Грудинина - исторический заповедник. Здесь в 1942 году происходили ожесточенные бои воинов 13-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии с немецко-фашистскими захватчиками".