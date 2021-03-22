Московский цифровой сервис для врачей номинировали на премию WSIS 2021 конкурса ООН

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Организаторы международного конкурса по признанию лучших практик в сфере ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS Prizes 2021 - World Summit on the Information Society), проводимого под эгидой ООН, объявили список номинантов для онлайн-голосования, туда вошел сервис системы поддержки принятия врачебных решений, работающий во всех взрослых поликлиниках Москвы. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Единая цифровая платформа московского здравоохранения отрывает новые возможности для внедрения передовых разработок и улучшения качества диагностики в столице, - сказала она. - Модуль постановки предварительного диагноза на основе искусственного интеллекта - это один из сервисов системы поддержки принятия врачебных решений, который сокращает время на постановку предварительного диагноза и высвобождает больше времени для общения непосредственно с пациентом. В московских поликлиниках цифровой инструмент работает уже более полугода, за это время врачи поставили с его помощью более 1 млн диагнозов. Мы очень рады, что наш проект получил высокую оценку ООН и попал в шорт-лист престижной премии WSIS 2021".

Проект разработан компанией "СберМедИИ" совместно с правительством Москвы. Цифровая разработка представляет собой "умного ассистента для врача" и позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. Для создания системы было проведено первое в России и одно из крупнейших исследований в мире на основе данных 4 млн посещений медицинских учреждений, обобщена статистика всех диагнозов при амбулаторном лечении за один год в большом регионе. Система умеет выставлять 256 различных диагнозов, что составляет 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу.

Как отметил генеральный директор компании "СберМедИИ" Игал Зак, умный помощник врача - "Топ-3" - это один из главных продуктов нашей цифровой платформы СберМедИИ, объединившей в себе разработки лаборатории "Искусственного интеллекта Сбера", проекта "CoBrain-Аналитика" НТИ, Сколтеха. Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от КТ-анализа органов грудной клетки при вирусной пневмонии, включая COVID-19, до детекции патологий молочной железы по маммографии, и постоянно пополняется. Сервисы уже сегодня используются учреждениями здравоохранения в 16 российских регионах, где проживает более 40 млн человек.

"По словам организаторов премии, проект соответствует целям устойчивого развития ООН по улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи в крупных городах и отдаленных регионах планеты. Всего 15 проектов правительства Москвы стали финалистами международной премии WSIS Prizes. В числе претендентов - "Московская электронная школа", ЕМИАС, специализированный центр "Моя карьера", портал "Давай друЖИТЬ", сервис поиска пропавших и найденных животных и другие цифровые проекты", - добавила Ракова.

До 31 марта продолжается онлайн-голосование на www.wsis.org/prizes за проекты-номинанты, после чего будут определены 18 проектов-победителей и 72 проекта-чемпиона. Церемония награждения WSIS Prizes 2021 запланирована на всемирном саммите по вопросам информационного общества 17-21 мая 2021 года.

Работа помощника

Во время пандемии партнерство с правительством Москвы позволило разработчикам собрать необходимое количество данных для релевантного обучения алгоритма искусственного интеллекта. С октября 2020 года помощник был внедрен в рамках развития системы поддержки принятия врачебных решений во всех взрослых поликлиниках города. При этом система не ограничивает врача, он может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный. Использование сервиса в столице России позволило снизить возросшую нагрузку на медицинских работников и сократить время на постановку диагноза. Сейчас более 3,5 тыс. врачей используют "умного помощника" в повседневной работе.

Внедрение этого решения стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана специалистами департамента здравоохранения, комитета государственных услуг и департамента информационных технологий города Москвы.