{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России разработали авиатренажеры на подвижном основании

Они, в частности, позволяют отработать пилотирование в неблагоприятных метеоусловиях, когда полет полностью или частично выполняется по приборам

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" начал первое в России производство комплексных авиационных тренажеров с системой подвижности, передающих ощущения реального полета. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

На эту тему
"В воздухе шанса нет". Гендиректор "Технодинамики" о том, как авиатренажеры спасают жизни
"В воздухе шанса нет".

"Они позволяют получить практически полный комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету. То есть буквально прочувствовать все изменения скорости и движения, улавливаемые вестибулярным аппаратом", - сказал он.

По словам главы холдинга, на комплексном тренажере с системой подвижности можно отработать элементы пилотирования, нештатные ситуации, обучиться аэронавигации, работе с системами вертолета, ведению радиосвязи и процедурам координации действий экипажа в штатных режимах полета. Также тренажер позволяет отработать пилотирование в неблагоприятных метеоусловиях, когда полет полностью или частично выполняется по приборам.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Перенесшие коронавирус жители Ульяновской области смогут пройти программу реабилитации
Власти региона уже заключили соглашение с Ульяновским государственным университетом по организации кабинетов восстановительного лечения
Читать полностью