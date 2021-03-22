В России разработали авиатренажеры на подвижном основании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" начал первое в России производство комплексных авиационных тренажеров с системой подвижности, передающих ощущения реального полета. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

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"Они позволяют получить практически полный комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету. То есть буквально прочувствовать все изменения скорости и движения, улавливаемые вестибулярным аппаратом", - сказал он.

По словам главы холдинга, на комплексном тренажере с системой подвижности можно отработать элементы пилотирования, нештатные ситуации, обучиться аэронавигации, работе с системами вертолета, ведению радиосвязи и процедурам координации действий экипажа в штатных режимах полета. Также тренажер позволяет отработать пилотирование в неблагоприятных метеоусловиях, когда полет полностью или частично выполняется по приборам.