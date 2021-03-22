Перенесшие коронавирус жители Ульяновской области смогут пройти программу реабилитации

УЛЬЯНОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Кабинеты восстановительного лечения для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, создадут в Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Виктор Мишарин.

"Болезнь не проходит без последствий, поэтому зачастую пациентам после выздоровления требуется реабилитация. Для ее проведения в ближайшее время планируем создать кабинеты восстановительного лечения, оснастить их оборудованием для дистанционных консультаций с использованием телемедицинских технологий", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что уже подписано соглашение с Ульяновским государственным университетом по организации кабинетов восстановительного лечения для пациентов, перенесших коронавирус. "Медицинская реабилитация осуществляется в три этапа. Первый - при достижении стабилизации состояния пациента в отделениях реанимации и профильных инфекционных отделениях, второй этап - на койках для лечения соматической патологии, третий этап - амбулаторно, то есть на дому", - пояснил Мишарин.

Собеседник агентства добавил, что для проведения третьего этапа реабилитации университет организует обучающие семинары для медиков по трем направлениям программы восстановительного лечения. Они будут направлены на восстановление пациентов "с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы", "с преимущественным поражением органов дыхания", "с преимущественным поражением центральной нервной системы".

"Программы для пациентов будут предусмотрены для применения их в домашних условиях с приоритетом на восстановление дыхательной системы с клиническим контролем состояния", - отметил Мишарин.

По данным оперативного штаба, в Ульяновской области выявлен 49 821 случай коронавируса, выздоровели 48 879 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 922 пациента с подтвержденной инфекцией.