Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 23 марта проведет в Ханты-Мансийске совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО).

Как сообщает в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза, совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева, глав регионов, входящих в состав округа, а также представителей министерств и ведомств.

"Отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений", - говорится в сообщении.