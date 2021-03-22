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Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений

Совещание пройдет в Ханты-Мансийске с участием полпреда президента в УФО Владимира Якушева и глав регионов, входящих в состав округа

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 23 марта проведет в Ханты-Мансийске совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО).

Как сообщает в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза, совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева, глав регионов, входящих в состав округа, а также представителей министерств и ведомств.

"Отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений", - говорится в сообщении.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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