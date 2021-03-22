В Латвии обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

РИГА, 22 марта. /ТАСС/. В Латвии выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.

"Сейчас известно об одном случае, когда у пациента был выявлен южноафриканский штамм", - указал глава Минздрава в эфире Латвийского радио. По его словам, нужно препятствовать распространению этого штамма коронавируса, так как вакцины против него могут быть менее эффективны.

Павлютс сообщил, что эксперты разрабатывают подробный план действий на случай, если заболеваемость этой мутацией коронавируса в Латвии будет расти.

На прошлой неделе в приморском городе Лиепае в Латвии также выявили новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Уганде. Кроме того, в начале января в республике был выявлен британский штамм коронавируса, сейчас он распространился уже по всей Латвии. В настоящее время на него приходится около 20-25% всех случаев.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии зафиксировали 2 марта 2020 года. С тех пор в республике выявлено 97 409 инфицированных, 1 826 человек умерли, на лечении в больницах находятся 653 пациента. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 83 737 человек, две - 18 936. В стране действует режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер.