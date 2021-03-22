Путин отметил вклад форума молодых писателей РФ и СНГ в сохранение традиций литературы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин оценил вклад участников Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья в сохранение традиций отечественной литературы. Текст приветственной телеграммы главы государства по случаю XX встречи форума опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваш форум внес большой, плодотворный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций отечественной многонациональной литературы, открыл миру целую плеяду ярких, самобытных дарований, сыграл значимую роль в их профессиональном становлении", - говорится в послании.

Путин также отметил, что форум писателей предоставляет возможность обсудить важные темы сохранения культурного наследия, развития литературы и популяризации русского языка.

Путин пожелал участникам юбилейной встречи новых достижений, выразив уверенность, что мероприятие пройдет успешно и вдохновит присутствующих.

Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья проводится с 2001 года. Его целевой аудиторией являются люди в возрасте от 16 до 35 лет, начинающие свою литературную деятельность. В 2021 году мероприятие проводится с 21 по 27 марта в Подмосковье.