В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, до 4 466 153. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%) и Сахалинской области (0,03%).

В частности, за сутки было выявлено 865 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 646 - в Московской области, 339 - в Нижегородской области, 240 - в Ростовской области, 204 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 293 577 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 7 790, до 4 077 185. В общей сложности в стране уже выздоровели 91,3% заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 361 против 371 днем ранее, до 95 391.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,14%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 586. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 013 049 инфицированных.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее было выявлено 1 511 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 56 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 184 летальных исхода.