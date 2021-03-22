Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,01

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне 1,01. В Москве показатель снизился до 1,1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Помимо Москвы, коэффициент также превышает единицу в Подмосковье, где он достиг 1,18. В остальных восьми из 10 регионов он ниже 1. В частности, в Нижегородской и Ростовской областях показатель составил 0,99, в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Красноярском крае - 0,97, в Архангельской и Воронежской областях - 0,94, в Свердловской области - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.