Год Германии в России продлили до середины ноября

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ решило продлить год Германии в России до середины ноября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе германского диппредставительства в Москве.

Год Германии в России стартовал в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса провести многие мероприятия, такие как крупные выставки, гастроли, концерты и фестивали, не получилось.

"Эти мероприятия перенесли на второе полугодие 2021 года, - отметили в посольстве. - Правительство Германии с учетом вышеизложенного приняло решение продлить год Германии до середины ноября 2021 года. Его завершение запланировано в контексте международного культурного форума в Санкт-Петербурге, на который Германию пригласили в качестве специального гостя".

Решение о продлении, подчеркнули в пресс-службе, связано с надеждой "на реализацию множества дополнительных проектов в рамках года Германии и внесение вклада в укрепление германо-российских отношений".

Посольство Германии в России, культурный центр имени Гете в Москве и Российско-германская внешнеторговая палата проводят "Год Германии в России 2020/2021" под эгидой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с целью придать положительную динамику германо-российским отношениям.