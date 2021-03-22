Росгидромет предупредил об угрозе летних дождевых паводков в нескольких регионах России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Дождевые паводки этим летом будут представлять опасность для жителей сразу нескольких регионов России, сообщил в понедельник директор Государственного гидрологического института Росгидромета Сергей Журавлев.

"Третий тип опасных явлений связан с дождевыми паводками. Это, безусловно, сезон летний, до него еще нужно дожить, но это Северный Кавказ, Урал, юг Восточной Сибири", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Журавлева, дождевые поводки летом 2021 года также угрожают Забайкалью и Дальнему Востоку.