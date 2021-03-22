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Росгидромет предупредил об угрозе летних дождевых паводков в нескольких регионах России

По словам директора гидрологического института, опасные природные явления возможны на Северном Кавказе, Урале, юге Восточной Сибири, а также в Забайкалье и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Дождевые паводки  этим летом будут представлять опасность для жителей сразу нескольких регионов России, сообщил в понедельник директор Государственного гидрологического института Росгидромета Сергей Журавлев.

"Третий тип опасных явлений связан с дождевыми паводками. Это, безусловно, сезон летний, до него еще нужно дожить, но это Северный Кавказ, Урал, юг Восточной Сибири", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Журавлева, дождевые поводки летом 2021 года также угрожают Забайкалью и Дальнему Востоку.

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