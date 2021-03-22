Аксенов поручил к курортному сезону закрыть проблему незаконного сброса нечистот в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подчиненным к началу курортного сезона решить в регионе проблему с незаконным сбросом канализационных стоков в море.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки канализационных стоков, попадающих в море в жилых районах, в том числе в курортных районах. Этой зимой Аксенов поручил активизировать работу по борьбе с незаконными стоками.

"Эту работу необходимо закончить, каждую неделю вы мне докладываете лично, где динамика не соответствует тем срокам, которые заявлены. К сезону мы должны полностью ситуацию зачистить, чтобы не допустить попадание отходов жизнедеятельности в окружающую среду", - сказал Аксенов в понедельник на совещании, посвященном проблемам водоснабжения.

Он отметил, что эта мера позволит обеспечить комфортное прохождение курортного сезона. Глава региона также поручил "помочь тем крымчанам, у которых нет материальной возможности организовать вывоз отходов".

В Крыму действуют частные и одна государственная компания, которые занимаются вывозом нечистот из районов, где не оборудована централизованная система канализации.

Ранее Аксенов поручил местным администрациям проработать вопрос заключения договоров на вывоз отходов с ассенизаторами, отметив, что в этом году в реки полуострова и море не должно попасть ни одного литра нечистот. Сейчас штрафы за самовольное подключение для физлиц составляют от 1 до 1,5 тыс. рублей. Установлено 16 фактов такого подключения, по восьми из них штрафы составили 10,6 тыс. рублей. Сумму ущерба оценили в 44,2 млн рублей.