{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В сочинском парке "Дендрарий" распустились первые цветы сакуры

При этом сотрудники парка отмечают, что массового цветения пока нет
© Екатерина Алексина/ТАСС

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Первые цветы сакуры распустились в парке "Дендрарий", расположенном на территории Сочинского национального парка. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник парка Галина Солтани.

"Сотрудники парка обнаружили первые цветы сакуры, массового цветения пока нет", - сказала Солтани.

В пресс-службе пояснили, что распустились цветы хиган-сакуры, она же "Вечерние сумерки".

Как передает корреспондент ТАСС из парка, также зацвело дерево сакуры сорта "Вишня Ланнеза Арияке". В парке "Дендрарий" только одно дерево такого сорта, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Сакура начинает цвести, как правило, с 21 на 22 марта. По словам Солтани, в 2021 году первая сакура зацвела в срок, в предыдущие годы цветение наблюдалось раньше. При этом из-за неожиданного похолодания массовое цветение в этом году задерживается, отметили в пресс-службе.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. кв. м занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения, например, особый вид самшитов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
Голикова рассказала о сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
По словам вице-премьера, коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может быть сформирован раньше июля-августа 2021 года
Голикова рассказала о сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Читать полностью