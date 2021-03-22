В сочинском парке "Дендрарий" распустились первые цветы сакуры

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Первые цветы сакуры распустились в парке "Дендрарий", расположенном на территории Сочинского национального парка. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник парка Галина Солтани.

"Сотрудники парка обнаружили первые цветы сакуры, массового цветения пока нет", - сказала Солтани.

В пресс-службе пояснили, что распустились цветы хиган-сакуры, она же "Вечерние сумерки".

Как передает корреспондент ТАСС из парка, также зацвело дерево сакуры сорта "Вишня Ланнеза Арияке". В парке "Дендрарий" только одно дерево такого сорта, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Сакура начинает цвести, как правило, с 21 на 22 марта. По словам Солтани, в 2021 году первая сакура зацвела в срок, в предыдущие годы цветение наблюдалось раньше. При этом из-за неожиданного похолодания массовое цветение в этом году задерживается, отметили в пресс-службе.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. кв. м занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения, например, особый вид самшитов.