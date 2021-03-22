Суд продлил арест блогеру Лакееву, разбившему машину ФСБ на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до 23 апреля арест 18-летнего видеоблогера Константина Лакеева, обвиняемого в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, удовлетворившего ходатайство следствия.

"Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Лакеева К. М., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 167 УК РФ, сроком до 23 апреля 2021 года", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.

У Лакеева более 810 тыс. подписчиков на канале в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которые также могли участвовать в несогласованной акции.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.