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Пандемия COVID-19

Швейцария сертифицировала вакцину компании Janssen

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic сообщило, что препарат может применяться людьми в возрасте 18 лет и старше

ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic сертифицировало вакцину от коронавируса, разработанную компанией Janssen - подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник на его сайте.

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"Swissmedic выдало сегодня разрешение ограниченной продолжительности на вакцину от COVID-19 фармацевтической группы Johnson & Johnson (вакцина компании Janssen)", - говорится в сообщении. Препарат может применяться людьми в возрасте 18 лет и старше. Это третий препарат от коронавируса, применение которого было одобрено в стране.

Ранее власти дали разрешение на применение вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech, а также компании Moderna.

11 марта вакцину одобрило Европейское агентство лекарственных средств.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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