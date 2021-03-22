Швейцария сертифицировала вакцину компании Janssen

ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic сертифицировало вакцину от коронавируса, разработанную компанией Janssen - подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник на его сайте .

"Swissmedic выдало сегодня разрешение ограниченной продолжительности на вакцину от COVID-19 фармацевтической группы Johnson & Johnson (вакцина компании Janssen)", - говорится в сообщении. Препарат может применяться людьми в возрасте 18 лет и старше. Это третий препарат от коронавируса, применение которого было одобрено в стране.

Ранее власти дали разрешение на применение вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech, а также компании Moderna.

11 марта вакцину одобрило Европейское агентство лекарственных средств.