В Ростовской области в дикую природу выпустили 30 особей европейского оленя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта./ТАСС/. Сотрудники ФГБУ "Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство" в марте выпустили 30 особей европейского оленя на территории Ростовской области, сообщили в пресс-службе Минприроды области.

"В марте 2021 года в Верхнедонском районе [Ростовской области] выпущено в естественную среду обитания 30 особей оленя европейского. ФГБУ "Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство" в рамках государственного задания занимается разведением птиц - уток, куропаток и фазанов, а также копытных животных - оленей и ланей <...> часть выпускается в дикую природу и формирует стадо копытных", - говорится в сообщении.

Сообщается, что выпущенные животные еще долгое время будут кормиться со специальных площадок, чтобы успешно адаптироваться к жизни в дикой природе, но также олени будут добывать пищу самостоятельно.

По данным ростовского Минприроды, 2020 году на территории Ростовской области были выпущены 84 особи оленя европейского, 16 особей оленя пятнистого, 80 особей лани, порядка 4,3 тыс. голов утки, 100 особей зайца и 117 голов фазана.