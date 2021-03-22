Центр медицинских технологий начал работу на базе Донского технического университета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) начнет подготовку кадров для медицинской и фармацевтической промышленности. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы будем готовить провизоров и фармацевтов для аптечной сети ветеринарного и медицинского назначения, - цитирует пресс-служба слова руководителя Центра медицинских технологий ДГТУ, кандидата биологических наук Максима Додонова. - Студенты изучат анатомию и физиологию человека и животных, физиологические процессы, строение организма, причины развития и способы устранения патологии. Наша цель - выпускать профессионалов с теоретическими и практическими знаниями в разработке, создании и доклиническом исследовании фармацевтических препаратов и аппаратов медицинского назначения".

Университет также откроет набор по подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для медицины. Биоинженеров, фармакологов и провизоров будут готовить на базе факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина", а фармацевтов - на базе колледжа ДГТУ.

Новый центр получит высокотехнологичное оборудование, на котором студенты будут проходить теоретическую, практическую и клиническую подготовку. По словам Додонова, через два года Центр планирует подготовить к лицензированию еще три новые специальности по направлению "Фундаментальная медицина" и тем самым первым на юге России начать подготовку специалистов, которые будут создавать новые медицинские технологии и продукты на стыке биологии, биофизики, клинической биохимии, инженерии, математики и кибернетики.

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области, один из крупнейших на юге страны. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них - бюджетники.