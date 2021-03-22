Мурашко наградил ярославских медиков за борьбу с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в понедельник в Ярославле вручили награды медикам региона за вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Губернатор области Дмитрий Миронов и министр здравоохранения Михаил Мурашко наградили врачей, работающих в красной зоне, за вклад в борьбу с COVID-19. Орден Пирогова получили четыре врача госпиталя ветеранов, шесть медиков получили благодарности президента РФ, 10 человек были отмечены почетными грамотами губернатора Ярославской области", - говорится в сообщении.

Награды получили медицинские работники стационаров, поликлиник, лабораторий, станции скорой и неотложной медицинской помощи. Орденом Пирогова награждены сотрудники регионального госпиталя ветеранов войн - заведующие отделениями Андрей Брезгин, Владимир Даниляк и Мария Можейко, врач-хирург Николай Власенко.

Как отмечает пресс-служба, правительство Ярославской области в дополнение к федеральным стимулирующим выплатам предусмотрело региональные. Общий объем выплат составил около 1,5 млрд рублей, четверть этой суммы была выделена из регионального бюджета.

"Для работы с пациентами с коронавирусом в регионе было привлечено более полутора тысяч медицинских работников. Огромное спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Ярославцы благодарны вам за профессиональный и человеческий подвиг", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в Ярославской области выявлено 97 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 35 274. С начала пандемии 33 772 человека выздоровели, 465 человек умерли.