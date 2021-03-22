Беглов поддержал идею создания памятника жертвам пандемии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею об установке памятника всем жертвам пандемии в городе, сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Александр Беглов поддержал предложение об установке в Петербурге памятника всем жертвам эпидемии, - говорится в сообщении. - Губернатор дал поручение председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос со всеми ответственными комитетами и организациями".

Отмечается, что медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции обратилась к губернатору с просьбой об установке в Петербурге памятника всем жертвам эпидемии. Письмо подписали глава межведомственной рабочей группы, академик РАН Евгений Шляхто, ректоры медицинских вузов, руководители ведущих стационаров, а также научных и культурных организаций.

В начале марта в Петроградском районе города была открыта скульптура "Печальный ангел" в память о медицинских работниках Петербурга, погибших в период пандемии коронавируса. В письме отмечается, что в городе также необходимо установить мемориал памяти представителей других профессий, погибших от коронавирусной инфекции.

"Будет справедливым вспомнить всех, кто в эти тяжелые дни самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции - учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий", - сообщается в обращении.