В Великобритании впервые с конца сентября за сутки умерло менее 20 пациентов с COVID-19

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 17. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, это самый низкий показатель с 28 сентября прошлого года.

Днем ранее власти королевства сообщили о 33 смертях среди заразившихся. В последние семь дней в среднем в стране отмечается меньше 90 связанных с коронавирусом смертей за сутки (почти на 42% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 126 тыс. заразившихся, что является самым большим показателем в Европе. Согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 5 марта превысило 148 тыс.

За 24 часа в стране было выявлено 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Средний показатель последних семи дней несколько выше - 5,5 тыс. новых случаев в сутки. Это примерно на 5% меньше, чем неделей ранее. Данный показатель падал с января, когда за день отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев, однако теперь выравнивается. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными почти у 4,3 млн человек.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в королевстве с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30-100%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начал ослабляться 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы. Если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.

Вакцинация населения

В борьбе с коронавирусом власти придают ключевое значение кампании по вакцинации, которая началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных. Уже в июле возможность сделать прививку должны получить все совершеннолетние жители страны.

К настоящему времени в Великобритании первая доза вакцины была введена почти 28 млн человек. Это больше 42% населения королевства и свыше половины совершеннолетних британцев. Второй дозой к настоящему моменту привиты меньше 2,3 млн человек, так как власти приняли решение увеличить интервал между двумя уколами до трех месяцев, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей на ранних этапах.

В стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В апреле королевство должно получить первую крупную партию препарата американской компании Moderna, который был одобрен британским регулятором еще в начале января.