Экстрадированный из Малайзии гражданин КНДР предстал перед судом в США

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Экстрадированный из Малайзии в США гражданин КНДР Мун Чхве Мён в понедельник предстал перед федеральным судом столичного округа Колумбия. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"После почти двух лет судебных разбирательств 55-летний гражданин КНДР Мун Чхве Мён был экстрадирован в США. <...> [Он] обвиняется в отмывании денег через американскую финансовую систему", - сказано в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что это первый случай выдачи Соединенным Штатам гражданина КНДР. "Его первичная явка в федеральный суд округа Колумбия состоялась сегодня", - добавили в Минюсте.

Как сообщало ранее агентство Associated Press, Мун Чхве Мён был взят под стражу в США в субботу после его экстрадиции из Малайзии.

Малайзийский суд в декабре 2019 года одобрил запрос Федерального бюро расследований (ФБР) об экстрадиции Мун Чхве Мёна, который проживал в Малайзии более 10 лет с женой и двумя дочерьми. 9 марта текущего года Верховный суд Малайзии отклонил апелляцию Мун Чхве Мёна на решение о его выдаче США.

19 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Пхеньян разрывает дипломатические отношения с Куала-Лумпуром из-за решения об экстрадиции в США своего гражданина.