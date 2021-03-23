В УФСИН заявили о законном применении силы к осужденным в камчатской колонии в 2017 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 марта. /ТАСС/. Применение физической силы и спецсредств осенью 2017 года к осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии (ИК-6) на Камчатке, было проведено на законных основаниях, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы краевого управления ФСИН России Иван Крайнев.

Ранее в интернете появились две видеозаписи, на которых к осужденным применяется физическая сила и наручники. На одной из них запечатлен мужчина, который отказывался выполнять законные требования сотрудников колонии при проведении полного обыска, в связи с чем к нему была применена физическая сила и наручники. На втором видео другой мужчина оказывал сопротивление сотрудникам исправительного учреждения, из-за чего к нему была применена физическая сила в виде загиба рук за спину.

"В соответствии с действующим законодательством в обоих случаях уведомлялись надзорные и контролирующие органы. В действиях сотрудников уголовно-исполнительной системы нарушений законности выявлено не было", - сказал Крайнев.

Он уточнил, что оба осужденных в колонии характеризовались отрицательно и многократно привлекались к дисциплинарным взысканиям.