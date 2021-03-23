Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в девяти регионах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в девяти субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"На 11-й неделе 2021 года (с 15 марта 2021 года по 21 марта 2021 года) по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что превышений недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет не зарегистрировано. В двух субъектах зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в двух регионах страны. В то же время среди взрослого населения недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 16 субъектах страны.

В ведомстве добавили, что за одиннадцатую неделю 2021 года обследовано более 11,5 тыс. человек с признаками ОРВИ. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, в т. ч. вирусы парагриппа составили 12,5%, аденовирусы - 11%, РС-вирусы - 4,4%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 72%, уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).