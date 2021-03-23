В Приамурье установили камеры на гнездах дальневосточных аистов для наблюдения за птицами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 марта. /ТАСС/. Ученые из Амурской области завершили установку онлайн-камер на гнездах дальневосточных аистов. Наблюдать за тем, как живут птицы, можно теперь в режиме реального времени на двух сайтах, сообщил во вторник в Instagram сотрудник общественной организации "Амурский социально-экологический союз" Антон Сасин.

"Установлены шесть онлайн-камер на четырех гнездах в Тамбовском районе и в Березовском заказнике. Реалити-шоу "В гнезде аиста - 2021" можно считать открытым", - говорится в сообщении.

Ученый сообщает, что птицы уже начали заселять гнезда, в одном из них пара готовится к откладке первого яйца. Трансляции круглосуточно ведутся на сайтах amurinfocenter.org и geocam.ru.

Как рассказал ТАСС начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Иван Ряжских, мониторинг популяции дальневосточного аиста в 2020 году показал рекордный рост численности жилых гнезд в Амурском (46,6%), Березовском (56,3%), Муравьевском (100%) заказниках. В целом по области рост количества жилых гнезд в сравнении с 2019 годом составил 42%.

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России, она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации. В Амурской области для сохранения популяции дальневосточного аиста на территории заказников осенью проводится противопожарная обработка гнездовых деревьев и заселенных искусственных опор. В радиусе 15 м скашивается и убирается сухая трава. Весной при необходимости проводится дополнительная обработка.