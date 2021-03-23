Власти Чукотки сообщили, что уровень паводков будет выше средних значений на 20 - 70 %

ТАСС, 23 марта. Власти Чукотки прогнозируют в 2021 году в Анадырском районе полуострова паводки, которые будут выше многолетних значений на 20-70%, сообщил в своем Instagram во вторник губернатор округа Роман Копин.

"Паводки в этом сезоне прогнозируются выше среднемноголетних значений от 20% в селе Омолон и до 70% в селе Марково Анадырского района. В зоне особого внимания также село Усть-Белая, Илирней, Кепервеем. В Марково есть проблема с затоплением полосы, поэтому "ЧукотАвиа" временно заменит расписание и поменяет тип воздушного судна с самолетов на вертолеты. На переправе через реку Анадырь состояние моста близко к аварийному. Помогаем Анадырскому району исправить ситуацию и сделать новый", - написал губернатор.

В 2020 году в зоне паводков на Чукотке из-за обильных осадков оказались села Омолон, Ваеги и Марково. Были подтоплены взлетно-посадочные полосы и придомовые территории.

Анадырский муниципальный район - крупный район на Чукотке. В нем проживают около 8,5 тыс. человек.