В Госдуме просят кабмин регламентировать сдачу ГТО школьниками с отклонениями по здоровью

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы направила письмо в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением разработать нормативы для участия школьников с отклонениями по здоровью во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщила ТАСС один из авторов обращения, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

В письме, с копией которого ознакомился ТАСС, отмечается, что с 2019 года люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью являются полноправными участниками комплекса ГТО и допускаются к выполнению тестовых норм. "Вместе с тем порядок участия обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья (отнесенных к подготовительной и специальной медицинским группам) в выполнении нормативов испытаний ВФСК ГТО не определен", - говорится в обращении.

Авторы документа указывают, что школьники подготовительной группы направляются к врачам спортивной медицины, которые не входят в состав школьного медперсонала, и допускаются к сдаче комплекса ГТО только после дополнительного медосмотра, порядок которого не установлен. "А для школьников специальных медицинских групп и вовсе действует запрет к участию в ГТО", - отмечают парламентарии. В связи с этим депутаты просят премьера дать ряд поручений профильным министерствам с целью "устранения неравных социальных и образовательных условий для школьников с различным уровнем здоровья".

"Школьники специальных медицинских групп к участию в ГТО по-прежнему не допущены, в результате чего сложилась ситуация неравноправности социальных и образовательных условий для школьников с различным уровнем здоровья", - подчеркнула она.

Депутат напомнила, что сдача нормативов ГТО позволяет школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. "Почему мы лишаем детей из спецмедгрупп этих возможностей? Необходимо определить подходы, необходимые для освоения предмета физической культуры данной категорией учащихся, и разработать нормативы к участию школьников и студентов специальных медицинских групп в комплексе ГТО. Комплексный подход к этому вопросу позволит сохранить и укрепить психофизическое здоровье учащихся и положительно скажется на динамике уровня здоровья подрастающего поколения", - считает Павлова.

Письмо также подписали первый замглавы комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, член комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев и член комитета по охране здоровья Валерий Елыкомов.

О комплексе ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 годы. Она была возрождена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил стимулировать интерес россиян к сдаче ГТО, в том числе благодаря введению льгот и скидок для тех, кто их выполнит.