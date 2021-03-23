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Минкультуры: массовых отчислений иностранцев из творческих вузов РФ из-за пандемии нет

Заместитель главы ведомства Ольга Ярилова отметила, что необходимости в отчислении не было благодаря налаженной системе дистанционного обучения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Массового отчисления иностранных студентов из российских творческих вузов в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса нет. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

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"У нас нет массовых отчислений иностранных студентов. Движение контингента, естественно, происходит, но оно нисколько не больше, чем в нормальные периоды", - сказала она.

Ярилова отметила, что необходимости в отчислении не было благодаря налаженной системе дистанционного обучения. "Что же касается тех студентов, кому необходимо приехать в Россию, они обращаются к нам с просьбой, и отдельным решением правительства эти ситуации решаются, - добавила замминистра. - Не было еще ни одного случая, чтобы кто-то хотел приехать, и его не пустили бы сюда".

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