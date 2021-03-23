В Китае заявили, что будут вместе с РФ содействовать безопасным трансграничным поездкам

ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. Китайские власти намерены совместно с Россией содействовать организации безопасных трансграничных поездок в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник глава МИД КНР Ван И.

"Мы должны сотрудничать, чтобы предотвратить перемещение вируса через границу", - сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также отметил, что РФ и КНР "следует взаимно признать" так называемые зеленые паспорта здоровья двух стран.

Как подчеркнул Ван И, Китай и РФ "должны оказывать друг другу поддержку на пути совместного развития".