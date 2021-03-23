МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Чечни с днем конституции республики. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"18 лет назад состоялся референдум, на котором жители Чечни своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Твердая, непоколебимая воля людей послужила основой возрождения республики, возвращения ее к мирной жизни", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что за прошедший период удалось многое сделать совместными усилиями для стабильного развития Чеченской Республики, реализации ее экономического потенциала, а также совершенствования инфраструктуры и социальной сферы, укрепления межнационального мира и согласия, благополучия жителей.

"Убежден, что, опираясь на положения и принципы Конституции Чеченской Республики, идейное, духовное, патриотическое наследие ее первого президента - Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, - вы и впредь будете настойчиво трудиться, добиваться успехов в решении востребованных задач на благо Чечни и всей страны", - добавил президент.

Конституция Чеченской Республики была принята 23 марта 2003 года.