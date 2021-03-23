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Минпросвещения может сократить время обучения по некоторым программам в колледжах

В ведомстве сообщили, что планируется также актуализировать программы подготовки специалистов в регионах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ может сократить время обучения в колледжах по ряду специальностей до двух лет, заявил во вторник глава ведомства Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения обучения в СПО (среднем профессиональном образовании) по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста", - сказал Кравцов.

Он добавил, что Минпросвещения РФ проанализировало ряд программ на их соответствие запросам региона: 30% программ, по которым готовятся в колледжах, не соответствует запросам субъекта, планируется их актуализация.

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