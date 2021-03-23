В ЕМА сообщили, что в ходе экспертизы вакцины "Спутник V" применяют общие для ЕС стандарты

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе процедуры последовательной экспертизы российской вакцины "Спутник V" применяет общие для Евросоюза стандарты. Об этом во вторник сообщила глава агентства Эмер Кук, выступая по видеосвязи в комитете Европарламента по здравоохранению.

"В настоящее время мы планируем провести инспекции производственных и клинических объектов в России. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что при экспертизе мы привержены применению тех же стандартов и проведению тщательной проверки, как и во время любых других научных оценок", - указала она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что группа экспертов ЕМА приедет в Россию 10 апреля для контроля испытаний вакцины "Спутник V". 4 марта ЕМА сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Ее эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.