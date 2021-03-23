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Пандемия COVID-19

СМИ: полиция Норвегии допросит премьера после возможных нарушений антиковидных ограничений

Расследование дела планируется завершить к концу недели

ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг получила статус подозреваемой в деле о возможном нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования ее 60-летия и должна будет прийти на допрос. Об этом сообщила во вторник телекомпания NRK.

Глава правительства и ее супруг будут допрошены в течение дня, указала телекомпания. Расследование дела, как планируется, должно завершиться к концу недели.

19 марта полиция Норвегии объявила о начале расследования в отношении премьера. Ведомство указало, что следствие прояснит, "что действительно произошло и было ли совершено нарушение только локальных или же центральных ограничений".

Данные о возможных нарушениях полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.

Теги
НорвегияСульберг, ЭрнаПандемия COVID-19
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