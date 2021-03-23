Большинство пользователей интернета в России опасаются сетевого мошенничества

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Почти все пользователи интернета в России знают о сетевом мошенничестве, а более 60% из них опасаются, что могут стать его жертвами. Об этом заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов рассказал во вторник на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы по борьбе с киберпреступностью.

"Наша социология показала, что 99% опрошенных пользователей знают об интернет-мошенничестве, 65% реально опасаются, что с ними это может произойти. Из опрошенных 90% назвали наибольшей опасностью банковские системы и банковские карты, то есть утрату платежных данных. На втором месте паспортные данные, это 52%", - сказал представитель ведомства.

Чаще всего, отметил Владимир Логунов, мошенничеству в сети подвержены люди пожилого возраста, а также родители несовершеннолетних детей.