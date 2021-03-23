Карелия совместно с Финляндией создаст трансграничный туристический кластер

ТАСС, 23 марта. Власти Республики Карелия совместно с представителями Финляндии намерены создать на территории региона трансграничный туристический кластер. Объектами показа станут Соловецкий монастырь и беломорские петроглифы - уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, претендующие на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил во вторник журналистам глава республики Артур Парфенчиков.

"Развитие культурно-исторического и экологического туризма. Здесь мы заключили очень содержательные, конкретные соглашения с нашими партнерами из Финляндской Республики, из восточных территорий Финляндии. Мы заинтересованы в создании единого трансграничного туристического кластера, который позволит нам в значительном количестве привлекать туристов третьих стран. Мы заинтересованы, чтобы и скандинавские туристы приезжали на север Карелии", - сказал Парфенчиков.

По его словам, в новый туристический кластер войдут уникальные природные объектов Карелии, в том числе расположенные на береговой линии Белого моря.

"С финскими партнерами мы отрабатываем схемы привлечения на наш объединенный формат такого туристического продукта. Это восточная Финляндия, северо-восточная Финляндия и наша северная Карелия, беломорское побережье с уникальными объектами показа. Это Соловецкий монастырь и петроглифы, сама природа. Мы планируем привлекать достаточно большое количество туристов третьих стран, не только европейских. Мы сейчас серьезное внимание с помощью федерального центра уделяем развитию транспортной инфраструктуры", - уточнил Парфенчиков.

Петроглифы Карелии - уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, она насчитывает более 1,2 тыс. изображений. В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.