В Мурманской области эвакуировали туристическую группу, попавшую под лавину

"Все люди из этой туристической группы эвакуированы, несмотря на то, что было ухудшение погодных условий. На станции Имандра в специально подготовленном для этого помещении дети находятся. С детишками работает и медперсонал, который первым добрался со спасателями до детей этим утром. Состояние участников тургруппы удовлетворительное, но внимательно на это смотрим", - сказал Чибис.

Власти Мурманской области эвакуируют еще одну группу туристов, в составе которой числятся 23 человека.

По словам главы региона, все дети и взрослые участники двух туристических групп будут отправлены в Апатиты в специальном железнодорожном составе, который прибыл на станцию Имандра. "Специальный вагон с отдельным локомотивом, за что спасибо "РЖД". Он готов в любой момент двинуться в Апатиты. В Апатитах также подготовлены все средства размещения, мобилизована медицинская помощь для приема всего состава и первой группы, и второй группы, по которой мы приняли соответствующее решение [об эвакуации из-за ухудшение погодных условий]. Мы считаем более безопасным и правильным отправить железной дорогой в Апатиты, а не везти снегоходами через озеро Имандра, потому что это дополнительный путь, дополнительные риски для детей", - сказал Чибис.

Он отметил, что находится на постоянной связи со старшим из группы спасателей, которые оказывают помощь детям. "Очень надеемся, что все мероприятия завершатся в ближайшие часы с минимальными рисками и благополучно, за исключением того случая трагического со смертью девочки, которую не удалось спасти", - подытожил глава региона.

Позднее в ГУ МЧС Мурманской области сообщили, что помимо попавшей под лавины группы, эвакуирована еще одна группа туристов, двигавшаяся по тому же маршруту, руководитель которой решил прекратить продвижение. В общей сложности в Имандру доставили 38 человек.

"Всего во временный лагерь доставлено 38 человек, из них 31 несовершеннолетний. В связи с ухудшившимися погодными условиями было принято решение доставить пострадавших с помощью железнодорожного сообщения в Апатиты. Силы и средства, привлеченные для оказания помощи передислоцированы, место для временного размещения участников туристской группы, питание и мероприятия по оказанию первой помощи спланированы и организованы с учетом изменения маршрута следования. Непосредственно в месте проведения спасательной операции задействованы 48 профессиональных спасателей, 14 единиц техники, в том числе 11 снегоходов", - говорится в сообщении.

О происшествии

Сход лавины произошел в понедельник вечером в районе ручья Маннепахк. Как сообщал губернатор, под завалом оказались три подростка из 13, двух удалось быстро извлечь из-под снега, а третью девочку искали дольше. Прибывшие утром на место медики констатировали смерть ребенка. Об этом сообщил региональный СКР. Противоречивые данные о ребенке давались из-за неустойчивой телефонной связи. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В новость внесены изменения (17:34 мск) - добавлены подробности в 6-7 абзацах.