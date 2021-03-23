Связанный жителями Тюмени шарф внесли в Книгу рекордов России

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Шарф длиной 150,05 м и шириной 40 см, связанный в Тюменской области, официально внесли в Книгу рекордов России как самый длинный шарф страны. Об этом сообщили ТАСС в тюменском доме культуры "Водник" во вторник.

"Мы бесконечно счастливы, что смогли организовать такое событие для нашего города в преддверии его юбилея. 34 активных жителя города Тюмени поддержали нашу идею и внесли свой вклад в установку рекорда", - отметили организаторы акции.

Как пояснили в доме культуры, по ниткам и цветовой гамме определенных требований у организаторов не было, их для своего шарфа участники выбирали сами, "были и акрил, и шерсть".

"Особенных требования по узорам, цветовой гамме мы не предъявляли. Были разные шарфы, в основном, однотонные. Были и бело-сине-красный, и девушка у нас вязала - у нее был шарф желто-зелено-коричневый, по мотивам стихотворения "Ласточка с весною в сени к нам летит" - для нее такая ассоциация была шарфа", - добавили организаторы.

Акция проходила с 4 февраля по 4 марта в Тюмени, самый длинный принесенный лоскут для шарфа составил 8 м 50 см.

В январе ТАСС сообщал, что самый длинный шарф в России длиной 103,3 метра связали жители Ханты-Мансийского автономного округа. Достижение зафиксировали эксперты "Книги рекордов России".