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Суд приостановил решение Минюста о включении журналистки из Пскова в список иноагентов

Речь идет о Людмиле Савицкой

ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Псковский городской суд приостановил решение Минюста РФ о включении журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Об этом во вторник сообщила ТАСС адвокат журналистки Татьяна Мартынова.

В конце 2020 года Минюст РФ дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятью физическими лицами, в том числе псковской журналисткой Людмилой Савицкой, которая является корреспондентом радио "Свобода" и других сетевых изданий.

"Сегодня мы получили определение Псковского городского суда о приостановке решения Минюста о включении Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. В ходатайстве мы просили приостановить действие распоряжения Минюста до того момента, пока не вступит в силу решение суда по ее иску о признании решения Минюста незаконным", - сказала собеседница агентства.

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