Никитин: решение об изображении Нижнего Новгорода на банкнотах подчеркивает его статус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Изображение Нижнего Новгорода на банкнотах подчеркивает его статус как столицы Приволжского федерального округа. В городе немало достойных для изображения объектов, в том числе кремль и ярмарка, сообщил во вторник ТАСС глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее в Банке России сообщили, что сейчас на купюрах нет ни одного изображения городов из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Поэтому ЦБ решил поместить изображения их достопримечательностей на модифицированных купюрах. Изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1 000 и 5 000 будут существовать в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.

"Появление Нижнего Новгорода на банкнотах подчеркнет его значение для России. Для нас важно, что об этом стало известно в год, когда мы отмечаем 800-летие Нижнего. Это подчеркивает и статус города как столицы Приволжского федерального округа", - отметил Глеб Никитин.

По его словам, одним из самых интересных моментов станет то, какие символы города появятся на новых банкнотах.

"У нас немало достойных объектов, например, Нижегородский кремль или ярмарка, которая сыграла огромную роль в истории экономики страны. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую поддержку в этой работе", - добавил собеседник.

Глава Нижегородской области также добавил, что вскоре будет представлена почтовая марка с изображением достопримечательностей Нижнего Новгорода, которую выпустят к юбилею города.

О кремле и ярмарке

Кремль в Нижнем Новгороде является вторым по размеру кремлем после Московского и одним из лучших в России по степени сохранности. Благоустройство его территории, а также ремонт и реставрация башен являются ключевыми проектами в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого пройдет в 2021 году.

Сейчас Нижегородская ярмарка - один из ведущих центров деловой жизни региона. В 2017 году она отпраздновала свое 200-летие. За время существования ярмарка провела сотни выставочных проектов, приняла на своей территории несколько миллионов посетителей. Гостями в разное время становились ведущие российские и мировые политики, деятели культуры и науки, официальные делегации Китая, Нидерландов, Японии, Италии и Индии.