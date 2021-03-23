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Пандемия COVID-19
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ЕК: Евросоюз не планирует вводить полный запрет на экспорт вакцин от коронавируса

ЕС продолжит контроль экспорта, требуя от производителей выполнения контрактных обязательств, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Евросоюз на намерен вводить полный запрет на экспорт производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, но продолжит контроль экспорта, требуя от производителей выполнения контрактных обязательств, а от стран-партнеров - транспарентности и взаимности. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.

"Мы не стремимся к полному запрету экспорта, но мы ждем от производителей выполнения от контрактных обязательств по поставкам в страны ЕС, а от стран-партнеров - транспарентности и взаимности в отношении Евросоюза", - заявил Шефчович. По его словам, вопрос контроля экспорта вакцин будет обсуждаться на саммите ЕС 25-26 марта. 

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Пандемия COVID-19
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