Кубань создаст пул из проектов участников технофестиваля "От винта!" для госсопровождения

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены сформировать пул из проектов, которые будут представлены на технофестивале "От винта!" в Краснодаре и интересны для реализации в регионе, для их дальнейшего сопровождения и развития. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента промышленной политики края Михаил Дорожков в ходе пресс-конференции во вторник.

"Отрасль промышленности Краснодарского края остро нуждается в новых технологиях: время не стоит на месте, и мы понимаем, чтобы конкурировать на новых рынках, в том числе международных, требуется не только производить качественный продукт, но и применять новые инновационные технологии. Площадка "От винта!" дает возможность в одном месте собрать и действующие производства, и начинающих разработчиков. По результатам фестиваля мы сформируем пул совместных проектов, которые мы будем дальше сопровождать и развивать", - сказал Дорожков.

Он добавил, что экспозиция Краснодарского края будет самой крупной, ее площадь составит больше 500 кв. м, регион представит более 50 проектов в таких отраслях, как машиностроение, химическая отрасль, пищевая переработка, обработка металлов и другие. По его словам, в мероприятии примут участие около 10 промышленных предприятий Кубани.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько добавил, что среди проектов региона будут и разработки 11 образовательных организаций: четырех вузов и семи техникумов и колледжей. "В каждом есть своя изюминка. Кубанский государственный технологический университет представит устройство для определения места повреждения кабеля интеллектуальной технологии средства мониторинга, программно-аппаратный комплекс технологии виртуальной реальности в изучении географических дисциплин предлагает Кубанский государственный университет, 3D-принтер, печатающий пищевыми смесями, - изобретение нашего Гулькевичского строительного техникума", - сказал он.

Директор НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования", генеральный директор ООО "Институт цифровизации образовательных технологий" Кирилл Литвинов рассказал в ходе пресс-конференции, что участие в Технофоруме в 2018 году дало возможность его команде разработчиков стартапа продемонстрировать свой проект и заключить три крупных корпоративных контракта на поставки продукции, среди которых контракт с госкорпорацией "Росатом". "Поставили туда платформу дистанционного обучения специалистов", - уточнил ТАСС разработчик.

О фестивале

По данным Минпромторга РФ, международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" - это ключевое мероприятие Года науки и технологий и самая крупная коммуникационная площадка России в молодежной научно-технической сфере. На площадке фестиваля в партнерстве с информагентством ТАСС впервые пройдет Технофорум "От винта!", а также будет представлена витрина проектов и практик регионов. Фестиваль состоится в Краснодаре 25-27 марта, город станет постоянным местом проведения этого ежегодного мероприятия.

Участие в Технофоруме принимают почти все регионы страны. Основной темой фестиваля станет обсуждение стратегии развития молодежной научно-технической сферы в регионах, а также популяризация темы промышленности, формирования системы вовлечения молодежи в науку и инженерию, по итогам мероприятия будет подготовлен меморандум. Участники представят на площадке фестиваля около 500 проектов в области авиации, судостроения, робототехники, медицины, культуры, спорта и других направлений.