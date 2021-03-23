Лучшие проекты технофестиваля "От винта!" могут представить на выставке в Дубае

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Лучшие проекты будут отобраны на международном фестивале "От винта!" в Краснодаре для того, чтобы представлять Россию на выставке в Дубае. Об этом сообщила руководитель фестиваля Виктория Соболева в ходе пресс-конференции во вторник.

"Фестиваль прошел уже около 40 городов мира. В этом году из тех готовых, которые ребята привезут на витрину, проектов выберем лучшие, они будут представлять Россию на выставке в Дубае. Голосование за тот или иной проект будет через мобильное приложение ", - сказала Соболева.

Она отметила, что возраст участников мероприятия от 5 до 35 лет, свои разработки в этом году планируют представить практически все регионы России. Также Соболева поблагодарила власти Краснодарского края за специальный учрежденный приз - бесплатные путевки в ВДЦ "Смена" на программы профориентации.

О фестивале

По данным Минпромторга РФ, международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" - это ключевое мероприятие Года науки и технологий и самая крупная коммуникационная площадка России в молодежной научно-технической сфере. На площадке фестиваля в партнерстве с информагентством ТАСС впервые пройдет Технофорум " От винта!", а также будет представлена витрина проектов и практик регионов. Фестиваль состоится в Краснодаре 25-27 марта, город станет постоянным местом проведения этого ежегодного мероприятия.

Участие в Технофоруме принимают почти все регионы страны. Основной темой фестиваля станет обсуждение стратегии развития молодежной научно-технической сферы в регионах, а также популяризация темы промышленности, формирования системы вовлечения молодежи в науку и инженерию, по итогам мероприятия будет подготовлен меморандум. Участники представят на площадке фестиваля около 500 проектов в области авиации, судостроения, робототехники, медицины, культуры, спорта и других направлений.