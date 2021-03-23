Эвакуированные из Хибин дети прибыли в Апатиты

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Участники туристических групп, эвакуированные из турпохода в горах Мурманской области, где в результате схода снега погибла девочка, прибыли специальным поездом в город Апатиты, они обеспечены всем необходимым, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

"Спецпоезд со всеми эвакуированными прибыл в Апатиты", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Как рассказал ТАСС руководитель администрации Апатитов Николай Бова, дети будут размещены в санатории-профилактории "Изовела". "Условия достойные, организовано питание. Необходимое медицинское обследование обеспечено силами скорой медицинской помощи. При необходимости подключатся врачи Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Будет работать психолог. Мы их обеспечим всем необходимым, одни они не останутся", - рассказал ТАСС Бова.