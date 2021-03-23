Власти Петербурга оценивают стоимость реставрации Александро-Невской Лавры в 6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Ориентировочная стоимость реставрации 11 зданий Александро-Невской лавры, приуроченной к 800-летию Александра Невского, составит 6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

"По договоренности с федеральным центром средства федерального бюджета будут выделены для проведения реставрации. Ориентировочная стоимость составит 6 млрд рублей", - цитирует Беглова пресс-служба правительства города.

Беглов также поблагодарил Министерство обороны РФ и Министерство культуры РФ за выделение 405 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для реставрации 11 зданий Александро-Невской лавры, в том числе Троицкого собора и Федоровской церкви. По итогам конкурсных процедур победителем стал ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские". Разработка документации должна завершиться до конца 2021 года.

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Центральным местом проведения всех федеральных мероприятий станет Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.