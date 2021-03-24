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Пандемия COVID-19

Российские вирусологи изучают новую мутацию в южноафриканском штамме коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что в ближайшее время изучат эффективность нейтрализации этого варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами
© Сергей Севостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса, сообщается на сайте федеральной службы в среду.

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"Специалистами ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту - генетической линии B.1.351", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в изоляте, помимо характерных для южноафриканского штамма мутаций, обнаружено наличие "двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S". "Проводятся его вирусологические исследования, - сообщили в Роспотребнадзоре. - В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами", - отметили в Роспотребнадзоре.

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