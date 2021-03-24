Российские вирусологи изучают новую мутацию в южноафриканском штамме коронавируса

"Специалистами ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту - генетической линии B.1.351", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в изоляте, помимо характерных для южноафриканского штамма мутаций, обнаружено наличие "двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S". "Проводятся его вирусологические исследования, - сообщили в Роспотребнадзоре. - В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами", - отметили в Роспотребнадзоре.