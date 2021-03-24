Мишустина наградят Золотой медалью Афин за вклад русского народа в освобождение Греции

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин будет награжден в среду Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции во время греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов от османского ига. Об этом сообщила мэрия греческой столицы.

"Золотая медаль города Афин будет вручена премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии в мэрии Афин мэром Костасом Бакояннисом в рамках празднования юбилея революции 1821 года", - говорится в сообщении, которое приводит радиостанция Athina 98.4 FM.

Как отмечается, этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник заседании муниципального совета, который подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение мэра. "Награда является признанием поддержки и вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции", - подчеркивается в сообщении.

Греция готовится широко отметить 24-25 марта 200-летие начала греческой национально-освободительной революции. В среду в Афины для участия в торжествах прибудет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. У него также запланированы переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы "двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях".

25 марта в Афинах состоится военный парад в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской империи. В этой почти десятилетней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.

Последний опрос общественного мнения, распространенный 9 марта 2021 года Центром либеральных исследований Kefim, показал, что 4 из 10 греков считают, что именно Россия внесла решающий вклад в победу в вооруженной борьбе за независимость от Османской империи. Так, на вопрос, "какая из стран внесла наибольший позитивный вклад" в период революции, 38,2% респондентов ответили: Россия. Еще 22,6% назвали таковым вклад Франции, а 19,4% - Великобритании.